Украинцы в июле инвестировали в государство миллиарды гривен: сколько именно получил государственный бюджет

Украинцы продолжают вкладывать деньги в государственные облигации. Более того, в июле зафиксировали существенный приток средств от физических и юридических лиц.

Украинцы увеличили инвестиции в государственные облигации в июле

В июле украинцы увеличили инвестиции в государственные облигации на 5,2 миллиарда гривен по сравнению с предыдущим месяцем. Речь идет о вкладе обычных граждан.

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В то же время в июле украинский бизнес увеличил свои инвестиции в государственные облигации на 10,6 миллиарда гривен, если сравнивать с показателями за июнь. На начало августа, в обращении есть ОВГЗ на более 1,67 триллиона гривен. Наибольшую долю выкупили коммерческие банки – 43,4% и Национальный банк Украины – 40,7%. Тогда как на юридических и физических лиц приходится 10,2% и 3,8% выкупленных ценных бумаг соответственно.

Что такое ОВГЗ Это государственные долговые ценные бумаги, которые выпускает Министерство финансов Украины. Минфин использует ОВГЗ, чтобы привлечь дополнительные денежные ресурсы на нужды бюджета страны.

Добавляют, что Минфин в июле привлек в государственный бюджет 38 миллиардов гривен именно благодаря государственным облигациям. Также сообщают, что 35,5 миллиарда гривен из общего объема выпущенных ОВГЗ в июле - это военные облигации. Средства привлеченные таким путем направят на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения.