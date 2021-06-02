Как украинцы массово отказываются от банкоматов и наличности

Общее количество операций с платежными картами в январе – марте составило 1 69 миллиона штук, а их сумма – 1,09 триллиона гривен. Это соответственно на 22,1% и 18,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года.
Отказ от наличных
- 9 из 10 операций с платежными картами были безналичными в I квартале 2021 года. В прошлом году эта доля составляла 85,4%.
- Доля безналичных операций по сумме в I квартале составила 61% от всех операций по картам, а в прошлом году – 54,6%.
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Как украинцы пользуются платежными карточками
- Больше всего украинцы используют платежные карты для расчета в торговых сетях – 49,3% операций.
- Но по сумме выигрывают переводы с карты на карту – в I квартале украинцы перевели 280 миллиардов гривен.
Безналичные операции украинцев / Инфографика НБУ
Новые тренды карточек
Все популярнее становятся бесконтактные карточки, с начала года их количество выросло на 10%. К тому же почти каждая десятая активная платежная карта – токенизованая.
Такая популярность бесконтактных и токенизованих карточек обусловлена высоким уровнем безопасности, скоростью и удобством операций с их использованием,
– объясняют в НБУ.
Количество точек продаж, которые принимают платежные карты, с начала 2021 года выросла на 2% – до 333 500. Также выросла сеть торговых pos-терминалов в Украине – до 382 000. Из них почти 87% торговых платежных терминалов обеспечивают возможность осуществления бесконтактной оплаты.Как грамотно управлять деньгами и прибыльно инвестировать на бирже? Узнайте у экспертов с многолетним опытом успешного трейдинга Forex Club.