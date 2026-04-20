Украина возобновит поставки нефти по "Дружбе" уже 21 апреля, – Bloomberg
Уже вскоре Украина ожидает возобновления поставок нефти по трубопроводу "Дружба". Это позволит ЕС разблокировать крайне необходимый для Киева кредит в размере 90 миллиардов евро.
Что известно о возобновлении транзита?
Детали сообщили в Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, которые пожелали остаться анонимными. В частности, технические испытания трубопровода, который поставлял нефть в Венгрию и Словакию, запланировано на 21 апреля.
Напомним, в январе транзит остановился из-за повреждения объекта в результате российской атаки, хотя в Венгрии это называли "политическим решением". Страна заблокировала европейский кредит для Украины, потребовав возобновления работы нефтепровода.
И хотя лидеры ЕС одобрили выделение средств ещё в декабре прошлого года, а Будапешт не участвует в финансировании кредита, условия премьер-министра Виктора Орбана, который вскоре покинет свой пост, остаются неизменными. Соответствующее заявление действующее венгерское правительство сделало накануне.
Послы ЕС должны обсудить этот вопрос (разблокирование кредита для Украины – 24 Канал) в среду, 22 апреля,
– пишет Bloomberg.
Кстати, один из европейских дипломатов также сообщил Суспильному, что Венгрия может наконец снять своё вето уже 22 апреля. "Ситуация развивается очень стремительно", – отметил чиновник, сообщив о "новой позиции Орбана".
Интересно! На прошлой неделе Словакия заявила, что не будет подрывать единство ЕС из-за предоставления кредита Украине, что свидетельствует об изменении позиции после предыдущих угроз премьер-министра Роберта Фицо.
Продолжит ли Венгрия закупать российскую нефть?
- После начала полномасштабного вторжения в 2022 году большинство европейских стран прекратили прямые закупки российской нефти. Однако для Венгрии и Словакии сделали временное исключение, разрешив им осуществлять импорт.
- Еврокомиссия планирует представить законодательное предложение о постепенном прекращении остальных закупок не позднее конца 2027 года.
- Пока же даже Петер Мадяр, оппозиционная партия которого уже победила на венгерских парламентских выборах, не спешит отказываться от сырья страны-агрессора. Возобновить работу "Дружбы" до конца апреля он призвал в обращении к Владимиру Зеленскому.