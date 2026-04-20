Украина возобновит поставки нефти по "Дружбе" уже 21 апреля, – Bloomberg

Уже вскоре Украина ожидает возобновления поставок нефти по трубопроводу "Дружба". Это позволит ЕС разблокировать крайне необходимый для Киева кредит в размере 90 миллиардов евро.

Что известно о возобновлении транзита?

Детали сообщили в Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, которые пожелали остаться анонимными. В частности, технические испытания трубопровода, который поставлял нефть в Венгрию и Словакию, запланировано на 21 апреля.

Напомним, в январе транзит остановился из-за повреждения объекта в результате российской атаки, хотя в Венгрии это называли "политическим решением". Страна заблокировала европейский кредит для Украины, потребовав возобновления работы нефтепровода.

И хотя лидеры ЕС одобрили выделение средств ещё в декабре прошлого года, а Будапешт не участвует в финансировании кредита, условия премьер-министра Виктора Орбана, который вскоре покинет свой пост, остаются неизменными. Соответствующее заявление действующее венгерское правительство сделало накануне.

Послы ЕС должны обсудить этот вопрос (разблокирование кредита для Украины – 24 Канал) в среду, 22 апреля,

– пишет Bloomberg.

Кстати, один из европейских дипломатов также сообщил Суспильному, что Венгрия может наконец снять своё вето уже 22 апреля. "Ситуация развивается очень стремительно", – отметил чиновник, сообщив о "новой позиции Орбана".

Интересно! На прошлой неделе Словакия заявила, что не будет подрывать единство ЕС из-за предоставления кредита Украине, что свидетельствует об изменении позиции после предыдущих угроз премьер-министра Роберта Фицо.

