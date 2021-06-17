Заработали миллионы долларов: Украина попала в десятку стран с наибольшими доходами от биткоина

В 2020 году много украинцев почувствовали падение доходов из-за пандемии коронавируса. Но только не инвесторы, вложившие деньги в биткоины.

Где живут самые прибыльные инвесторы

Больше всего обогатились на биткоине американцы – 4,1 миллиарда долларов за 2020 год. Это больше, чем жители следующих трех стран суммарно.

На втором месте оказался Китай, что довольно странно, ведь власти страны активно выступают против криптовалют и всячески их запрещает. Однако, китайцы заработали 1,1 миллиарда долларов в прошлом году на росте биткоинов.

Третье место закрепили за собой японцы с суммарным заработком 0,9 миллиарда долларов.

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Украинцы же закрыли десятку наций, наиболее обогатились на биткоине в год, когда мир охватила эпидемия коронавируса и экономический кризис. Правда, такие инвестиции в основном делали не обычные украинцы, а чиновники. В декларациях госслужащих 2020 года насчитали 46351 биткоин. Сейчас это около 1,8 миллиарда долларов.

Стоимость биткоина