Заработали миллионы долларов: Украина попала в десятку стран с наибольшими доходами от биткоина

17 июня 2021 , 11:15
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Источник:

Chainalysis

В 2020 году много украинцев почувствовали падение доходов из-за пандемии коронавируса. Но только не инвесторы, вложившие деньги в биткоины.

Где живут самые прибыльные инвесторы

  1. Больше всего обогатились на биткоине американцы – 4,1 миллиарда долларов за 2020 год. Это больше, чем жители следующих трех стран суммарно.
     
  2. На втором месте оказался Китай, что довольно странно, ведь власти страны активно выступают против криптовалют и всячески их запрещает. Однако, китайцы заработали 1,1 миллиарда долларов в прошлом году на росте биткоинов.
     
  3. Третье место закрепили за собой японцы с суммарным заработком 0,9 миллиарда долларов.

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Украинцы же закрыли десятку наций, наиболее обогатились на биткоине в год, когда мир охватила эпидемия коронавируса и экономический кризис. Правда, такие инвестиции в основном делали не обычные украинцы, а чиновники. В декларациях госслужащих 2020 года насчитали 46351 биткоин. Сейчас это около 1,8 миллиарда долларов.

Стоимость биткоина

  • В четверг, 17 июня, биткойн стоит более 39 000 долларов, по данным CoinMarketCap.
  • Исторического максимума биткоин достиг в апреле этого года – 64 863 доллара.
  • В 2020 году цена главной криптовалюты мира выросла на 200%.
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Автор: Юлія Поскробок