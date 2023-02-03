Украина получит первый миллиард евро от ЕС,– Урсула фон дер Ляйен рассказала, куда пойдут деньги

Недавно в Киеве прошел саммит Украина – ЕС, в рамках которого глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сделал ряд важных заявлений. В частности, она затронула тему возобновления разрушений в Украине.

По ее словам, Украина, несмотря на сложные условия и войну, достаточно оперативно делает качественные и необходимые шаги для того, чтобы в будущем присоединиться к Евросоюзу. В то же время в настоящее время восстановление разрушений от полномасштабной войны России против Украины.

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Украина получит 1 миллиард евро от ЕС

В результате глава Европейской комиссии заявила о выделении официальному Киеву первого миллиарда евро для программы "Быстрое восстановление". Она подчеркнула, что работу в этом направлении крайне важно начать немедленно.

Помогать сейчас восстановить повреждения, которые бомбы Путина наносят энергетической инфраструктуре – это одна часть. Но восстановление домов, дорог, инфраструктуры, школ, больниц – это ежедневная работа, которую нужно выполнять,

– добавила европейская политика.

Напомним, что накануне глава украинского Кабмина также прокомментировал вопрос о потерях Украины в результате полномасштабной агрессии России, которая длится уже почти 12 месяцев. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что сумма может достичь 750 миллиардов долларов США.

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