Чтобы покрыли дополнительные расходы на "коридор солидарности": Украина обратилась в ЕС

Украина обратилась в Евросоюз, чтобы он взял на себя дополнительные выплаты, которые она осуществляет во время "коридора солидарности". Однако в Еврокомиссии ответили, что у них буквально нет на это денег.

Украина обратилась к ЕС с просьбой

21 июля Министерство сельского хозяйства Украины обратилось к главе торгового ведомства ЕС Валдису Домбровскису с просьбой покрыть дополнительные транспортные выплаты, связанные с использованием альтернативных маршрутов ЕС – "коридоры солидарности".

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Украина оценила эти выплаты в 30-40 долларов за тонну.

Источники Reuters сообщили, что сейчас у Еврокомиссии нет денег, чтобы помочь Украине с транспортировкой после прекращения "зернового соглашения". В свою очередь, значительные средства могут появиться после среднесрочного пересмотра бюджета, но на его согласование может уйти еще несколько месяцев.

Мы пока не нашли решения, как поддержать перевозку зерна. Люди ломают голову еще с прошлого года. Много усилий уже было потрачено на упрощение системы,

– сообщил источник.

Также Украина попросила расширить "коридоры солидарности" на 1-1,5 миллиона тонн в месяц. Осуществить это предлагается за счет "зеленых коридоров", то есть до Адриатического моря, стран Балтии, Германии и Нидерландов.

Из-за того, что Россия вышла из зерновой сделки, Украине придется транспортировать свою продукцию через ЕС, а самая дешевая альтернативная артерия - река Дунай, что тоже довольно дорого. Также существует угроза, что нужные объемы доставить ею не удастся. В связи с этим МВФ оценил рост мировых цен на зерно на 10 – 15%.

К слову, президент России Владимир Путин, на встрече с лидерами шести африканских государств, заявил о готовности предоставить им бесплатно десятки тысяч тонн зерна.

МВФ поделились прогнозом по ценам на зерно