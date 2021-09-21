Удачный выбор Бейонсе и актеров из "Друзей": решения приносят им десятки миллионов долларов

Жизнь звезд всегда интересует общество: карьера, семья, гонорары, успехи и поражения. Однако некоторые финансовые аспекты часто остаются вне вспышок камер, хотя является примером действительно удачных бизнес-решений.

Опыт всемирной известной певицы Бейонсе и актеров из легендарного сериала "Друзья", доказывает, что даже одно правильное решение может принести хороший доход.

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Миллионные гонорары главных "Друзей" мира

Актеры сериала "Друзья" – Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Дэвид Швиммер, Мэттью Перри, Кортни Кокс – стали звездами почти сразу после выхода первой серии в 1994 году. Все они прошли путь от 22 500 тысяч долларов за серию в первом сезоне до 1 миллиона долларов за серию в двух последних сезонах.

Актеры, исполнявшие главные роли, также выбралиотносительно гонораров. Они стремились гарантировать паритет заработной платы. Позже этот подход использовали и создатели другого известного американского сериала –

Интересно, что каст "Друзей" продолжает получать доход от сериала даже после его завершения в 2004 году. Согласно данным издания International Business Times, каждая из шести главных звезд ежегодно получает 2% от доходов за повторные показы ситкома во всем мире. Компания WarnerBrothers выкупила права на сериал за 425 миллионов долларов в Netflix, сообщает The Hollywood Reporter. Ежегодно ситком приносит WarnerBrothers 1 миллиард долларов, а исполнителям главных ролей – по 20 миллионов долларов. Кроме того, сообщают, что актерам заплатили за специальный эпизод сериала, по меньшей мере, по 2,5 миллиона долларов.

"Друзья: Воссоединения": смотрите видео

Удачное решение Бейонсе

В 2018 году поп-дива Бейонсе выступила на американском фестивале Coachella. Авторитетные западные СМИ назвали концерт певицы "историческим". По данным различных изданий, за появление на фестивале звезда получила от 4 до 12 миллионов долларов.

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Что известно о Coachella? Это музыкальный фестиваль, который проводится компанией Goldenvoice в городе Индио, штат Калифорния, расположенном в долине Коачелла во Внутренней Империи. Мероприятие длится три дня.

Дальше – больше. Бейонсе не только получила миллионы за свое выступление, но и приняла решение, которое гарантировало ей дополнительную прибыль. Дело в том, что поп-дива подписала контракт с платформой Netflix на создание трех совместных проектов. Согласно Variety, соглашение оценивается в 60 миллионов долларов. Фильм о выступлении Бейонсе на музыкальном фестивале – первый результат их сотрудничества. За эту работу певица получила 20 миллионов долларов.

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