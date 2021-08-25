Удачное решение Илона Маска: сколько Tesla зарабатывает на биткойны

Стоимость биткоина недавно пересекла 50 000 долларов. Маск, который является открытым сторонником криптовалют, особенно радуется этому событию.

Ведь в феврале этого года его компания Tesla приобрела биткоины на сумму 1,5 миллиарда долларов.

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Как Tesla зарабатывает на биткоине

В апреле 2021 года биткоин достиг своего исторического максимума – около 65 000 долларов. Если бы Tesla тогда продала свои биткоины, то заработала бы 1,4 миллиарда долларов.

Однако компания продолжает держать цифровую валюту и продала лишь небольшую долю в первом квартале, заработав 128 миллионов долларов.

Июнь и июль были неблагоприятными для биткоина, который упал более чем вдвое из своих максимумов. Но недавний рост до более 50 000 долларов возвращает надежду инвесторов Tesla, что ее глава сделал правильное решение, инвестировав в биткоин.

Почему биткоин важен для Tesla

Несмотря на большие успехи и популярность, Tesla имеет серьезные проблемы с финансами, ведь ее основным доходом является не продажа электрокаров.

К примеру, в первом квартале 2021 Tesla отчиталась о 438 миллионов долларов чистой прибыли. Ее принесли инвестиции в биткоин и продажа регуляторных кредитов другим производителям автомобилей.

Что такое регуляторные кредиты У каждой компании есть определенный объем регуляторных кредитов – так сказать, разрешение на выбросы вредных веществ. Поскольку компания Tesla не вредит окружающей среде, она может продавать избыток своих регуляторных кредитов (баллов) другим компаниям, чтобы они не нарушали законодательство. Обычно – крупным автопроизводителям. Это принесло компании 518 миллионов долларов в первом квартале 2021 года. Однако с все большим переходом компаний на производство электрокаров, Tesla может потерять этот источник доходов.