Не успевает продавать: у России возникли проблемы с нефтью на фоне атаки по НПЗ

В настоящее время Россия испытывает трудности с поставками всего объема своей сырой нефти. Кремль вынужден отправлять на экспорт весь этот объем сырья на фоне усиления украинских ударов беспилотниками по своим НПЗ.

Что происходит с российской нефтью

Средний за четыре недели объем морского экспорта сырой нефти за период до 12 июля практически не изменился и составил 4,21 миллиона баррелей в сутки, о чем пишет Bloomberg.

Это всего на 10 тысяч баррелей меньше, чем максимальный показатель со времени полномасштабного вторжения России в Украину. До войны примерно 600 тысяч баррелей в сутки транспортировались по трубопроводам на европейские нефтеперерабатывающие заводы.

Однако рост экспорта не сопровождается такими же темпами доставки. Из-за этого объем российской нефти, остающейся в море, вновь приблизился к максимумам начала года.

Украина усилила удары по российским НПЗ. Из-за волны атак объемы российской нефтепереработки в июле упали до самого низкого уровня более чем за 21 год, что усугубило дефицит топлива внутри страны и еще больше усилило напряжение на мировом рынке.

Вероятно, из-за этих атак Россия вынуждена направлять на экспорт нефть, которую больше не может перерабатывать внутри страны. Это увеличивает объемы морских поставок, даже несмотря на сокращение добычи.

По данным ОПЕК, в июне Россия добывала 8,93 миллиона баррелей в сутки – примерно на 830 тысяч баррелей меньше целевого показателя, согласованного в рамках договоренностей со странами-производителями. Партии российской нефти все дольше остаются неразгруженными.

По данным мониторинга танкеров, у Мерса-эль-Хамры на средиземноморском побережье Египта стоят пять танкеров с нефтью марки Urals.

Еще пять судов остановились в архипелаге Риау – одном из мест концентрации танкеров так называемого "теневого флота", перевозящего нефть, подпадающую под санкции.

В то же время партии нефти марок "Сокол" и "Сахалин Бленд" с Дальнего Востока России могут неделями ждать перевалки с шатловых танкеров на океанские суда. Некоторые партии флагманской марки ESPO также простаивают у главного тихоокеанского порта Козьмино в течение нескольких недель после погрузки.

Из-за этих задержек объем российской нефти, находящейся в море, к воскресенью вырос примерно до 135 миллионов баррелей.

Таким образом, украинские удары по НПЗ вынуждают Россию искать новые решения в отношении нефти. Однако темпы поставок остаются низкими, что сказывается на ситуации.

Что еще известно о российской нефти

Напомним, что удары по НПЗ действительно негативно влияют на ситуацию в России. В частности, страна-агрессор уже добывает меньше нефти.

Например, в прошлом году россияне добывали 9,2 миллиона баррелей нефти в сутки. А в 2026 году ожидается 8,9 миллиона баррелей в сутки.