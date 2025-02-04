Валюта особого партнера Украины обвалилась до нового исторического минимума

Турецкая лира зафиксировала новый обвал на рынке. Более того, валюта обновила свой исторический минимум.

Турецкая лира к доллару

Рекордный минимум турецкой лиры по отношению к доллару зафиксировали во время торгов в понедельник, 3 февраля. В целом курс доллара рос относительно лиры ежемесячно с июня 2024 года до января. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Минфин"

Обратите внимание Впервые за более чем 20 лет: когда ЕЦБ введет в обращение новые купюры евро

В начале недели Институт статистики (TÜİK) заявил, что годовая инфляция в Турции замедлилась до 42,12% в январе. Это показатель за декабрь составлял 44,38% годовых. Однако в месячном выражении инфляция выросла более чем на 5% по сравнению с 1,03% в декабре.

В результате курс впервые в истории упал до 36 лир за доллар. В результате курс впервые в истории упал до 36 лир за доллар. По состоянию на вторник, 4 февраля, 1 доллар равняется 35,93 лиры. Это означает, что турецкая валюта несколько укрепила свои позиции на рынке. В целом с начала года курс лиры по отношению к доллару упал на 1,56%, по данным Google Финансы.

Напомним, что похожая ситуация в Турции была и в начале 2024 года, когда курс также впервые достиг отметки выше 30 лир за один доллар. Более того, за 2023 год турецкая валюта обесценилась почти на 37%.

К тому же доллар существенно подорожал относительно мировых в начале этой недели на фоне введения новых пошлин со стороны США на импортные товары из Канады, Мексики (главные торговые партнеры американцев) и Китая. В частности, 3 февраля доллар прибавил в цене более 1%.