Банки в еще одной стране закрывают счета россиян и ставят более строгие требования: все благодаря США

В Турции банки начали более тщательно относиться к клиентам из России. Речь идет о юридических и физических лицах. Больше об этом – далее в тексте.

Кредиторы в Турции приняли решение об ужесточении своей политики в отношении российских клиентов. В частности, некоторые банки начали закрывать счета для компаний, а также проводят тщательную проверку физических лиц, которые имеют целью открыть карточку, по данным российских СМИ.

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Турецкие банки боятся санкций США

Указывают, что политика местных банков резко изменилась во время указа президента США Джо Байдена от 22 декабря 2023 года. Согласно этому документу, Министерство финансов США получило полномочия наказывать в упрощенном порядке банки, которые нарушают санкции против России.

В Кремле признали, что проблема со счетами в турецких банках на самом деле существует. Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что они ведут переговоры "с партнерами и коллегами" в Турции.

Обслуживание корпоративных клиентов с российскими корнями пока поставили на паузу. При этом не играет роли страна регистрации компании. Об этом сообщил консультант для российского бизнеса по структурированию международных платежей Искандер Миргалимов, который ранее курировал турецкое направление в одном из российских госбанков.

Ранее россиянам помогали и частные, и государственные банки. Однако на сегодня они прекратили проводить расчеты в пользу бизнеса с Россией, поскольку существует реальная угроза попасть от санкции.

Он добавил, что компаниям, которые связаны с Россией, советуют завершить операции с банками и закрыть счет. Консультант отметил, что прежде всего это касается бизнесов, для которых Турция является транзитом для расчетов и поставок, а также нефтегазовых трейдеров.

Также кредиторы в Турции решили ужесточить условия для открытия счетов для физических лиц. Ранее банки соглашались открывать карты для всех, однако от новых клиентов требуют сохранять высокие остатки на депозитах.