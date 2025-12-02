Санкции в действии: Турция существенно сократила импорт нефти из России

Турция резко сократила импорт российской нефти марки Urals в ноябре. Дело в том, что западные санкции против российских поставщиков энергоносителей усилились.

Что известно об импорте российской нефти?

Турецкие нефтеперерабатывающие заводы перешли на альтернативные марки нефти, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также Украина ввела санкции против российской нефти и отдельных россиян

Поставки Urals в Турцию сократились на 100 000 баррелей в сутки по сравнению с октябрем. А общий объем импорта в прошлом месяце снизился до около 200 000 баррелей в сутки, как показывают данные Kpler и LSEG.

Турция стала одним из крупнейших покупателей российской нефти с 2022 года, когда европейские покупатели прекратили закупки. И с тех пор страна занимает второе место в этом списке после Индии – основного экспортного сорта России.

Снижение же связано с тем, что санкции США против российских гигантов "Лукойл" и "Роснефть" сузили круг поставщиков, с которыми могут работать турецкие нефтеперерабатывающие заводы. Кроме того, запланированный Европейским Союзом запрет на закупку топлива, произведенного из российской нефти, который должен вступить в силу в конце января 2026 года, побуждает турецкие компании диверсифицировать свое сырье.

Согласно данным Kpler, в связи с сокращением поставок нефти марки Urals Турция увеличила импорт альтернативных марок нефти, в частности казахстанских CPC Blend и KEBCO и иракской Basrah. CPC Blend, хотя и загружается из российского порта Южная Озеревка, в основном производится казахстанскими компаниями.

Обратите внимание! Казахстанский объем не подпадает под западные энергетические санкции и ограничения в отношении российской нефти.

В ноябре Турция импортировала 105 000 баррелей в сутки казахстанской смеси CPC Blend. И это является самым высоким уровнем такого импорта с февраля 2024 года, как показывают данные Kpler.

Турция также импортировала некоторые объемы российской смеси CPC Blend в 2025 году. Но уже с сентября прекратила это делать.

По данным Kpler, в июне импорт турецкой нефти Urals достиг многомесячного максимума в почти 400 000 баррелей в сутки.

Однако возможности турецких нефтеперерабатывающих заводов осуществлять альтернативные закупки ограничены, поскольку предложение нефти, похожей по качеству к Urals, на средиземноморском рынке является низким,

– говорится в материале.

Обратите внимание! Ситуация с поставками CPC Blend в Турцию может осложниться из-за недавнего нападения на терминал Каспийского трубопроводного консорциума.

Напомним, что экспорт нефти из Казахстана оказался под угрозой. Об этом пишет Bloomberg.