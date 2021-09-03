Наибольшие потери понесли трейдеры, которые ставили на снижение Ethereum – всего 252 миллиона долларов. Рекордсменом по потерям является трейдер, который за одну операцию на криптобирже Huobi потерял 6,15 миллиона долларов.

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Трейдеры, которые открыли позиции на понижение биткоина , потеряли за сутки 155 миллионов долларов.

Игра на понижение

Четыре из пяти позиций, которые за эти сутки принудительно закрыли, были короткими. То есть трейдеры открывали их в ожидании снижения цены криптовалют ы .

Что такое короткие позиции Это стратегия трейдеров, когда они продают, к примеру, биткоин, чтобы через короткое время купить его снова. При этом трейдер ожидает, что цена биткоина упадет – таким образом он продаст по более дорогой цене, а купит за дешевой и заработает на разнице.

Стоимость криптовалют ы