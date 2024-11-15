Трамп возвращается в Белый дом: что будет с гривной и украинским экспортом

Финансовый аналитик рассказал, что может ждать мир и Украину с возвращением Дональда Трампа в Белый дом. В частности, он рассказал об инвестициях, экспорте и курсах валют.

Что означает возвращение Трампа к власти для мира и Украины

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин заявил, что победа Дональда Трампа на выборах в США – это геймченджер как для всего мира, так и Украины. Об этом информирует 24 Канал.

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Шевчишин добавил, что новый срок Трампа будет способствовать изменениям военной и экономической политики. В частности, по его словам, у американского политика есть немало рычагов влияния, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров. Зато с Россией ситуация другая.

Андрей Шевчишин подметил, что завершение горячей фазы войны будет способствовать стабилизации экономических показателей, оптимизации бюджетных расходов и переходу к этапу восстановления. В то же время это создает и новые вызовы, ведь для восстановления нужны инвестиции:

Тогда как в условиях замороженной войны без признания территорий и неопределенности гарантий безопасности Украина не сможет рассчитывать на получение репараций и контрибуций.

По мнению Шевчишина, максимум при таком сценарии – это доходы от замороженных активов.

Интересно! Убедительная победа Дональда Трампа на выборах серьезно всколыхнула финансовые мировые рынки.

По его словам, в восстановлении Украина сможет рассчитывать только на себя, инвестиции из-за рубежа и кредиты. Однако возникает вопрос, кто будет выделять деньги, когда действуют валютные ограничения и нет гарантий безопасности.

Финансовый аналитик считает, что в такой ситуации Украине потребуется отказываться от валютных ограничений, что может привести к существенному оттоку капитала нерезидентов. Мол, они уже достаточно давно имеют такие планы. Еще одно следствие этих шагов – это ослабление гривны, ведь резервов на все просто не хватит.

Возвращение Трампа в Белый дом – это также вызов для Европы, поскольку он планирует вводить протекционистскую политику. Шевчишин прогнозирует, что Европа будет терять свои позиции, курс евро падать относительно американского доллара.

К теме! В начале недели евро уже обвалилось до минимального уровня с июня против доллара США. Главные факторы влияния – победа Трампа на выборах и политическая турбулентность в крупнейшей экономике Европы – Германии, где готовятся к новым выборам.

Эксперт объяснил, что при условии сдерживания курса гривны к доллару, Украина на экспортном рынке будет иметь низкую конкурентоспособность.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик А значит, Украина будет вынуждена выравнивать курс именно к евро – валюты нашего ключевого торгового партнера.

Финансовый аналитик также подметил, что Дональд Трамп выдвигает очень жесткое требование к членам НАТО. Речь идет о финансировании расходов на оборону в рамках Альянса. Если не растут оборонные расходы, меньше остается на другие направления, в частности на помощь Украине.

При этом стоит учитывать, что республиканцы получили большинство в обеих палатах Конгресса США. Шевчишин добавил, что сейчас нужно ждать назначений в дипстейт, которые на сегодня достаточно противоречивы в отношении Украины.