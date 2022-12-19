Трамп создал собственную NFT-коллекцию на 45 тысяч токенов и объявил большую лотерею

Бывший президент США Дональд Трамп выпустил собственную коллекцию NFT-токенов из 45 тысяч единиц. Об этом скандальный миллиардер сообщил в собственной социальной сети.

Взаимозаменяемые токены созданы в формате коллекционных бейсбольных карт. Технологической основой для NFT-коллекции Трампа стал блокчейн Polygon.

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Скандальный Трамп выпустил собственную NFT-коллекцию

Купить токены от Дональда Трампа можно будет за цифровые монеты Ethereum или фиатную валюту, например доллар, евро. Пользователи смогут выбрать количество карт, которые они хотят приобрести.

В то время как купив за один раз 45 невзаимозаменяемых токенов человек также получает гарантированный билет на гала-ужин с Трампом. Цена вопроса – 4455 долларов.

На момент создания этого материала, личный капитал Дональда Трампаоценивает в. В то время как стоимость монеты Ethereum колеблется на уровнеза монету, согласно

В то же время все, кто купил хотя бы одну карточку, автоматически становятся участниками лотереи, выиграв которую они могут лично пообщаться с Дональдом Трампом. Предлагают следующие форматы:

Телефонный звонок;

Ужин в Майами;

Час в приватной резиденции бывшего президента США в Мар-а-Лаго.

Интересно, что в прошлом Трамп критиковал криптовалюты. Причем его заявления обладали резкой тональностью. Более того, он отмечал, что рынок криптовалют очень опасен и может завершить свое существование масштабным взрывом.

Что такое NFT Это специальная категория криптовалют, где каждая монетка полностью уникальна. То есть, вы не сможете обменять одну на другую, как, например, купюру номиналом 50 гривен на такую же купюру.

NFT и Украина: