Трамп атаковал иностранных студентов Гарварда: почему это может стать серьезной проблемой для США
- Администрация Трампа отменила право Гарварда на зачисление иностранных студентов из-за якобы нарушения требований к отчетности.
- Это решение может негативно повлиять на университеты США, поскольку иностранные студенты являются важным источником дохода.
Администрация Дональда Трампа отменила право Гарвардского университета на зачисление студентов из других стран. Это может стать серьезной проблемой для университетов в США.
Трамп усиливает давление на Гарвард
Десятилетиями американское образование называют лучшим в мире. Именно поэтому тысячи людей ежегодно стремятся попасть в учебные заведения в США. Более того, иностранные студенты также являются важным источником дохода для университетов в стране, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Дело в том, что иностранные студенты чаще платят полную стоимость обучения. Фактически, их средства используют для покрытия программ, которые создали студентов, нуждающихся в помощи. Для примера, в Гарварде иностранцы составляют 26% из всех студентов. Речь идет о 7876 студентов, которые приехали из других стран, по данным Reuters.
Важно! У Трампа объяснили, что решение по Гарвардскому университету якобы связано с "нарушениями требований к отчетности". Иностранные студенты должны перевестись в другие учебные заведения, если они стремятся сохранить свой легальный статус.
Напомним, что отношения между Гарвардом и администрацией Трампа достаточно сложные уже несколько месяцев. В частности, в марте правительство США заявило, что пересмотрит финансирование для университета на 9 миллиардов долларов. На эти шаги пошли из-за якобы антисемитизма, обострившегося после студенческих протестов в поддержку Палестины. В ответ Гарвард подал иск в суд, который расширил в середине мая, чтобы обжаловать действия администрации Трампа.
Добавляют, что решение администрации Трампа по зачислению на обучение иностранных студентов является сильным ударом для Гарварда. Более того, это сигнал для других университетов в США. Мол, эти заведения могут быть следующими.