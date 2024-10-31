Илона Маск тайно скупает недвижимость

Похоже, что Илон Маск, который является самым богатым человеком в мире, стремится создать что-то похожее на семейный городок, пишет 24 Канал со ссылкой на Fortune. Об этом рассказали люди знакомые с планами бизнесмена.

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В частности, сообщают, что Илон Маск якобы сказал своим близким о стремлении, чтобы все его дети и их матери жили в соседних домах. Напомним, что издание The New York Times писало, что у миллиардера, по меньшей мере, 11 детей от трех женщин.

К теме! Маск скупает недвижимость в городе Остин, штат Техас. Напомним, что бизнесмен перенес штаб-квартиру Tesla в Техас из Калифорнии в 2021 году.

Согласно предварительным данным, Илон Маск причастен к приобретению трех домов. В частности, стоимость особняка площадью 14 400 квадратных футов (1337,8 квадратного метра), который напоминает тосканскую виллу и дома с шестью спальнями оценили в 35 миллионов долларов.

По состоянию на 31 октября капитал Илона Маска Forbes оценивает в 268,2 миллиарда долларов. Он потерял 1,1 миллиарда долларов. По версии Bloomberg, его состояние составляет 268 миллиардов долларов. Его последние потери составляют 1,4 миллиарда долларов. В то же время с начала года его капитал вырос 39,1 миллиарда долларов.