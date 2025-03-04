Валюта критически важного партнера Украины выиграла от тарифов Трампа

Президент США Дональд Трамп начал новую торговую войну, введя новые пошлины для главных партнеров. Мировые биржи и доллар отреагировали спадом, тогда как британский фунт взлетел в цене.

Пошлины США спровоцировали рост фунта стерлингов

Британский фунт растет в цене относительно доллара США на фоне введения тарифов США на импортные товары из Канады, Мексики и Китая. Трейдеры взвешивают последствия таможенной политики Трампа с учетом последних данных о замедлении американской экономики, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Фунт стерлингов вырос до 1,2741 доллара, приблизившись к максимуму за три месяца. Кроме того, в понедельник, 3 марта, британский фунт подорожал на 0,97%. Этому способствовали следующие факторы:

падение доллара из-за слабых экономических данных;

европейские рынки выросли, поскольку лидеры региона разработали мирный план для Украины, который представят в Вашингтоне.

На момент создания этого материала, курс фунта торгуется на уровне 1,2752 доллара, зафиксировав рост на уровне 0,40%. С начала года британская валюта выросла в цене на 1,87%, информирует Google Финансы. Тогда как НБУ установил курс фунта стерлингов на уровне 52,76 гривны.