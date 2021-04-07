45-ий президент США Дональд Трамп потерял возможность заработать более 1 миллиарда долларов из-за неудачного бизнес-решения. Как эта ошибка повлияла на капитал бывшего президента США – читайте дальше.

В 2020 году Дональд Трамп не только проиграл борьбу за президентское кресло демократу Джозефу Байдену, но и опустился сразу на 300 ступенек в списке миллиардеров.

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Падение Трампа

По данным Forbes, капитал Трампа составляет 2,4 миллиарда долларов. На этот раз бывший глава Белого дома занял в рейтинге 1299 место против 1001-го, которое он занимал годом ранее. Тогда его состояние оценивалось в 2,1 миллиарда долларов.

Интересно, что с 2017 года Трамп начал стремительно терять средства. Его капитал сократился почти на треть: с 3,5 миллиарда до 2,4 миллиарда долларов США.

Трамп опустился на 300 ступенек в рейтинге Forbes / Фото unsplash

Роковая ошибка

В 2017 году Трамп не сумевший предсказать бума фондового рынка и отказался продавать свои активы в виде недвижимости. Таким образом, он упустил свой шанс увеличить свое состояние ориентировочно на 1,6 миллиарда долларов. Это сумма с учетом максимальных налогов от продажи активов.

Для этого Трамп имел еще в первый день своего президентства продать всю недвижимость и вложить средства в фонд, который следит за движением курса S&P 500. Добавим, что этот период индекс S&P 500 вырос на 70% .

S & P 500 – фондовый индекс, в корзину которого включено 500 акционерных компаний США, имеющих наибольшую капитализацию.