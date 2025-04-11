Трамп сделал неожиданное заявление о новых тарифах США и фондовом рынке

Президент США Дональд Трамп прокомментировал свою таможенную политику и ее последствия. В частности, он сделал заявление относительно обвала фондового рынка США.

Трамп прокомментировал пошлины и обвал фондового рынка США

Президент США Дональд Трамп сделал несколько заявлений о пошлинах, которые позже отменили. Напомним, что США поставили на паузу введение тарифов на импорт из большинства стран сроком на 90 дней, сообщает 24 Канал.

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Трамп заявил, что "это было впечатляюще". Кроме того, он прокомментировал ситуацию с инфляцией и ценами на энергоносители в США. По словам Трампа потребительские цены в стране снизились, инфляция почти отсутствует, а цены на энергоносители падают. Согласно последним данным, в марте темпы роста инфляции в США замедлились из-за падения цен на топливо, пишет Yahoo!Finance. Политик не обошел и тему фондовой биржи. По его словам, он не видел падения фондового рынка США.

Важно! Пошлины, которые Дональд Трамп ввел 2 апреля, спровоцировали крупнейший обвал фондового рынка США в истории. За два дня американская биржа потеряла 6,6 триллиона долларов. В то же время акции США положительно отреагировали на тарифную паузу. Более того, благодаря этому друзья Трампа заработали сотни миллионов и миллиарды долларов.

В то же время фондовый рынок США снова фиксирует потери. Например, Индекс S&P 500, который включает акции самых дорогих компаний в мире, упал на 3,46%. В то же время индекс Nasdaq потерял на рынке 4,31%, информирует CNBC.