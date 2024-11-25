Трамп может спровоцировать мощный обвал ряда валют, – Bank of America

В одном из топовых банков США ожидают обвала ряда валют после прихода Дональда Трампа к власти. Эксперты объяснили, чего стоит ждать и какая валюта может обесцениться больше всего.

Дональд Трамп может спровоцировать обвал ряда валют

Стратеги из Bank of America заявили, что инвесторы недооценивают риски торговой войны, которая может начаться во время второго президентства Дональда Трампа. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Они прогнозируют, что в первой половине 2025 года валюты рынков, развивающихся, упадут на 5%. Кроме того, они ожидают распродажи суверенных облигаций. С момента победы Дональда Трампа на выборах Индекс MSCI для валют развивающихся, рынков, упал примерно на 1%. Среди главных причин выделяют следующие:

Опасения относительно дополнительных торговых пошлин;

Потенциальная эскалация российско-украинской войны.

Сейчас известно, что больше всего пострадали валюты стран из Восточной Европы. При этом в Bank of America считают, что основной удар придется на китайскую валюту – юань.

В частности, китайская валюта может упасть до 7,6 юаня за доллар в первые 6 месяцев следующего года, если администрация Трампа введет пошлины на уровне 40% на китайские товары. Если США введут тарифы на уровне 60%, то курс будет на уровне 8 юаней за доллар. По состоянию на 25 ноября курс колеблется на уровне 7,25 юаня за доллар, по данным Google Финансы.