Почему в США стремительно растут цены на критически важный ресурс

Дональд Трамп уже начал выполнять свои предвыборные обещания. В частности, речь идет о введении тарифов на импортные товары из других стран. Однако сразу план президента США ударил по внутреннему рынку.

Трамп ввел пошлины для Канады и Мексики

Президент США Дональд Трамп 1 февраля 2025 года объявил о введении пошлин на импортные товары из Мексики, Канады и Китая. Это свидетельствует о начале торговой войны, которая может серьезно ударить по глобальному экономическому росту и спровоцировать новый всплеск инфляции. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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В Белом доме заявили, что энергетические продукты из Канады будут обложены пошлиной в размере 10%, тогда как тарифы на энергоносители из Мексики установили в размере 25%. Для понимания, Канада и Мексика являются ключевыми поставщиками сырой нефти в США.

На импорт из этих стран приходится примерно четверть нефти, которую используют нефтеперерабатывающие заводы в США, чтобы получить различные виды топлива, для примера:

Бензин.

Мазут.

Из-за новой таможенной политики НПЗ в США могут столкнуться с уменьшением доходов и сокращением объемов производства. Ведь тарифы, которые ввела администрация Трампа, спровоцируют рост цен на тяжелые сорта нефти, которые нужны американским НПЗ для эффективной работы, по словам источников в отрасли.

Реакция аналитиков и рынков на таможенную политику Трампа

Аналитики уже поделились своими мыслями относительно новой таможенной политики США:

Согласно прогнозу Goldman Sachs, пошлины будут иметь ограниченное влияние на мировые цены на нефть и газ в краткосрочной перспективе.

Аналитик Barclays отметил, что достаточно мягкие тарифы на канадские энергоносители обусловлена осторожность. По его словам, пошлины на импорт из Канады будут более разрушительными для внутренних энергетических рынков, чем пошлины на мексиканский импорт. Более того, эксперт заявил, что этот шаг может даже помешать Трампу достичь одной из ключевых целей – снижения цен на энергоносители.

Рынок нефти отреагировал ростом цен на тарифы от администрации Трампа. Также подорожали и фьючерсы на бензин в США. Контракты на топливо выросли в цене на 2,66% до 2,1136 доллара за галлон (1 галлон – 3,78 литра). Бензин подорожал до самого высокого уровня за 2 недели, по данным TradingEconomics.