Действительно ли Трамп сможет опустить цены на нефть и какие последствия будут для России

Дональд Трамп во время предвыборной кампании обещал, что снизит цену на нефть. Были дискуссии о сумме до 40 долларов. Это может создать проблемы для России, в частности для ее экономики.

Доктор экономических наук, глава Adventer Group Андрей Длигач рассказал 24 Каналу, что 40 долларов за баррель нефти – это катастрофическая ситуация для российской экономики. Такое падение цен может повлиять на способности оккупантов вести войну на территории Украины.

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Убытки для России

Андрей Длигач отметил, если Дональду Трампу удастся выполнить свои предвыборные обещания, то российский бюджет потеряет треть поступлений. Нефтяная промышленность может стать убыточной отраслью для страны-агрессора.

Потому что только себестоимость добычи российской нефти в среднем составляет около 36 – 39 долларов,

– подчеркнул он.

Добыча американской нефти тоже не очень дешевая, но благодаря современным технологиям, доступ к которым потеряла Россия, Соединенным Штатам Америки удастся остаться в зоне прибыльности.

Длигач считает, что вполне реалистично снизить стоимость нефти с 67 – 70 долларов до 40. Это связано и с тем, что в мире сейчас нет стремительного экономического роста.

Падение цен на нефть может как раз положительно повлиять на ситуацию в мире. Даже Саудовская Аравия может согласиться на такую стратегию,

– сказал доктор экономических наук.

Значительные залежи нефти есть также и в Венесуэле. По мнению Андрея Длигача, Трампу удастся договориться с этой страной по снижению цены на нефть. Это как раз и может привести к обвалу перспектив России в этой области.

К слову, в 2025 году цены на нефть могут резко обвалиться до 40 долларов за баррель, если ОПЕК+ откажется от ограничений на добычу. Аналитики прогнозируют, что нефтяной картель постепенно будет ослаблять эти ограничения, что может привести к ценовой войне за рынок и падению стоимости нефти до уровня пандемии.