Как фунт стерлингов отреагировал на тарифы от Трампа

Фунт стерлингов зафиксировал определенные изменения во вторник, 26 ноября, на рынке после заявления Дональда Трампа о намерении о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Обратите внимание Российский рубль снова пробил дно, тогда как доллар, евро и юань фиксируют новые рекорды

Фунт стерлингов сначала потерял позиции после комментариев Трампа. Это свидетельствует, что эта валюта "чувствительна к риску", поскольку имеет тенденцию к падению в моменты экономической неопределенности. Однако позже курс фунта стерлинга снова вырос, прибавив в цене на 0,1%.

К теме! В общем намерения Трампа о введении тарифов на импортные товары из Китая, Мексики и Канады в первый день на посту, спровоцировали волатильность на валютных рынках.

Напомним, что в пятницу, 22 ноября, британский фунт упал до минимума за 6 месяцев. Таким образом валюта отреагировала на слабые данные по розничным продажам в Великобритании. Это повысило вероятность дальнейшего снижения ставки Банком Англии.