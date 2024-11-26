Трамп готовит изменения на энергетическом рынке США

Команда Дональда Трампа разрабатывает масштабный пакет мер на энергетическом рынке. В частности, речь идет о нефти и сжиженном природном газе. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Стоит внимания Чувствительная к риску: как валюта одного из главных партнеров Украины отреагировала на план Трампа

Сообщают, что пакет будет включать одобрение разрешений на экспорт для новых проектов по производству сжиженного природного газа и увеличение объемов бурения нефтяных скважин у побережья США и на федеральных землях.

Добавляют, что добыча нефти и газа будет одной из ключевых компонентов ранней повестки дня Дональда Трампа во время второго президентского срока.

Кроме того, сообщают, что Дональд Трамп имеет целью отменить определенные климатические законы и постановления, которые ввел и продвигал действующий президент США Джо Байден. Например, речь идет о налоговых льготах для электромобилей и новые стандарты для чистых электростанций, которые направлены на постепенный отказ от использования угля и природного газа.