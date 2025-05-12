Важные сигналы от США и Китая: как фондовые биржи и доллар "оценили" первый раунд переговоров

США и Китай провели первые торговые переговоры с начала торговой войны. Финансовые рынки уже отреагировали как на заявления чиновников, так и на планы мощных экономик.

Как прошли переговоры между США и Китаем

В воскресенье, 11 мая, США и Китай завершили переговоры на позитивной ноте. В частности, американские представители заявили о "соглашение" по сокращению торгового дефицита США. Тогда как китайская сторона сообщила о достижении важного консенсуса во время переговоров, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Напомним, что переговоры между США и Китаем по тарифам и условиям торговли прошли 9 – 11 мая в Швейцарии. Это были первые переговоры между странами после начала торговой войны. Добавим, что все началось после так называемого "дня освобождения", когда Трамп объявил массовые пошлины для большинства стран мира.

США и Китай договорились о еще одном раунде переговоров. Кроме того, страны сообщили, что согласовали временное снижение тарифов, которые они ввели друг против друга в апреле 2025 года, The New York Times. Для понимания, США ввели пошлины на импорт из Китая на уровне 145%. В ответ Китай повысил тарифы до 125% на американские товары.

Обратите внимание! Мощные экономики поставили тарифы на паузу на 90 дней. Еще одна договоренность между странами – это двустороннее снижение пошлин: США уменьшат тарифы на китайские товары до 30%, а Китай – до 10%.

Как отреагировали финансовые рынки на торговые переговоры США и Китая

Фондовые рынки США и Китая уже отреагировали на первые результаты переговоров. В частности, Индекс фондовой биржи Гонконга вырос на 3%. Рост зафиксировали и на биржах США и Европы:

Индекс S&P 500, который включает компании с наибольшей капитализацией на рынке, вырос почти на 3%.

Акции на рынке Nasdaq подорожали на 3,5%.

Положительную динамику фиксируют и на европейском рынке. Индекс STOXX 600 вырос на 0,7% во время утренних торгов.

Важно! Финансовые рынки с нетерпением ждали признаков деэскалации отношений между США и Китаем. Ведь ожесточенное торговое противостояние между странами уже привело к нарушению цепочек поставок, рост цен и различных вызовов для бизнеса.

Доллар США укрепил свои позиции относительно швейцарского франка и японской иены. Однако американская валюта упала по отношению к китайскому юаню и валют, чувствительных к экономике Китая, по данным Bloomberg.