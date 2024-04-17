Топовый банк Китая отказывается принимать платежи в юанях из России: почему так происходит

Россия до сих пор сотрудничает с Китаем на многих уровнях. Однако все чаще появляется инфомация о проблемах с переводом платежей из страны в страну.

Стоит отметить, что у россиян возникают проблемы с различными китайскими банками. На этот раз они прекратили принимать платежи в юанях из России.

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Какие банки отказывают принимать переводы из России

Сообщают, что от российских платежей отказался крупнейший банк Китая – ICBC. Аналогично действуют еще четыре китайские кредитные организации:

China Citic Bank;

Industrial Bank;

Bank of Taizhou;

Bank of China.

Сообщают, что ситуация стремительно изменилась в худшую сторону в конце марта. Согласно имеющейся информации, 80% транзакций стали возвращаться отправителям. Кроме того, добавляют, что процесс перевода юаней в Китай на сегодня – это серьезная проблема. В связи с этим российский импорт оборудования в апреле стал значительно сложнее.

Россияне подтверждают проблемы с Китаем

Незначительные платежи проходят через небольшие китайские финансовые организации, уточнил другой источник. Но и они начинают следовать примеру крупных банков и вводят ограничения. Об этом рассказал коммерческий директор компании "Импая Рус" Алексей Разумовский.

В общем россияне пока "знакомятся" с таким процессом:

Сначала платежи, которые направляют в Китай, в течение долго периода висят;

После этого банки просят клиентов заполнить дополнительные анкеты;

Далее кредиторы начинают проверки;

И в результате клиентам приходит отказ в проведении операции без объяснения причины.

Новые проблемы с платежами в Китай подтвердил также генеральный директор делового совета при Торгово-промышленной палате России Алексей Егармин. Он рассказал, что по-особенному сложно проходят расчеты за промышленные товары, тогда как с платежами за потребительские продукты пока проблем не фиксируют.

Почему возникают проблемы с платежами

Указывают, что новые ограничения, которые ввели банки Китая, связаны с риском введения новых санкций со стороны США. Мол, китайские банки не стремятся к конфронтации с регуляторами с Запада даже с учетом "дружбы" между Россией и Китаем.

Напомним, что проблемы с расчетами в целом начали возникать в декабре 2023 года. Толчком для этого стало разрешение, который получил американский Минфин от президента США Джо Байдена. Речь идет о том, что ведомство получило право вводить вторичные санкции против компаний и финансовых организаций третьих стран за сотрудничество с Россией.