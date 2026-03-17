Что известно о топливном туризме в Словакии?

Также рассматривается вариант, когда иностранные водители будут иметь возможность получить только ограниченную заправку, сообщает Reuters.

Известно, что в северных районах Словакии, которые находятся недалеко от Польши, на некоторых станциях, наблюдаются более низкие цены на дизель, чем на польских заправках. Вероятно, это и привело к росту количества закупок, в том числе и от иностранцев.

Как говорит премьер-министр Словакии Роберт Фицо, некоторые "заправочные станции буквально пересохли". Кроме этого, словацкий чиновник прокомментировал рост цен на топливо.

Венгрия ограничила цены на топливо, тогда как главный польский НПЗ Orlen сократил свою маржу, чтобы смягчить влияние на потребителей. Словакия пока избегала каких-либо мер, полагаясь на саморегулирование продавцов, которое также может ограничивать объемы,

– указывает издание.

Заметим, что Венгрия не просто ограничила рост цен на топливо. Венгерский премьер также обратился к ЕС с призывом приостановить действие санкций против российских энергоносителей, сообщает Reuters.

