Удачная шутка Илона Маска: забытый токен вырос на 3000% после его твита

Илон Маск является очень влиятельным в мире криптовалют. Лишь один его шутливый твит привел к тому, что всеми забытый токен Manchester United Fan Token вырос более чем в 30 раз.

Manchester United Fan Token (MUFC) – это мертвая монета, ничем не связанная с популярным футбольным клубом. Но 17 августа она возродилась.

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Почему MUFC взлетела в цене

Команда программистов, стоящая за криптотокеном MUFC, в августе 2021 года заявила, что владельцы такого токена смогут влиять на решение футбольного клуба "Манчестер Юнайтед". Однако это была ложь, которая некоторое время питала проект. В ноябре того же года команда провела раунд "разгрузки" 10 миллиардов MUFC, пообещав бесплатно предоставить 10 тысяч токенов пользователям, которые следят за ее официальными сообщениями в соцсетях. На этом проекте удалось поднять цену MUFC до 1 доллара.

Но со временем все осознали, что MUFC оказался обманкой, не связанной ничем с футбольным клубом и не имея за собой ничего, кроме простой программы. Это обрушило токен на 100% после ноября. Его считали мертвым, пока 17 августа миллиардер Илон Маск не написал твой о намерениях приобрести клуб "Манчестер Юнайтед".

Я покупаю "Манчестер Юнайтед". Не за что,

– написал Илон Маск.

Впоследствии Маска спросили, серьезно ли он, на что он ответил, что это была давняя шутка. Но эта шутка привела к росту всех активов, связанных с футбольной командой:

Акции MANU выросли на 7%.

Рыночная стоимость Tezos (XTZ), официального блокчейн-партнера и тренировочного партнера клуба выросла на 138,85 миллиона долларов.

Даже официальный криптотокен другой футбольной команды "Манчестер Сити" – CITY – подорожал на 14%.

Но больше всего вырос в цене именно токен MUFC – более чем на 3000% через час после твита Маска о покупке Манчестер Юнайтед. Однако ралли MUFC выглядит как манипулирование ценами из-за чрезвычайно низкой ликвидности и объема. Небольшое количество спекулянтов, вероятно, использовало низкую ликвидность MUFC для искусственной прокачки токена. Цена уже упала на 50% от своего пика и по всей вероятности, что вернется к нулю.

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