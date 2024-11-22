Курс доллара в России

По состоянию на 22 ноября американский доллар торгуется выше важной психологической границы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Google Финансы.

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Речь идет о курсе на уровне 101,3 рубля за один доллар. На момент создания этого материала, доллар минимально теряет позиции на рынке.

Стоит добавить! В последние месяцы рубль значительно ослаб относительно доллара. За последний месяц российская валюта упала на почти 6% относительно доллара, а за 6 месяцев спад составил более 12%. При этом с начала года доллар США вырос в цене на 13,55%.

Сейчас курс доллара по отношению к рублю немного отошел от пикового уровня за год, который зафиксировали в первой половине ноября. Тогда один доллар стоил 100,7 рубля.