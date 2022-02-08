Tesla инвестировала в биткоин почти 2 миллиарда долларов: сколько компании стоил обвал монеты

Илон Маск – один из самых известных поклонников криптовалют в мире. Его компания Tesla, специализирующаяся на создании электрокаров, активно инвестирует в биткоин.

Компания Tesla сообщила, что к концу 2021 года ее криптовалютные активы можно оценить почти в 2 миллиарда долларов. Речь идет о биткоине.

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Инвестиции Tesla в биткоин

В начале 2021 года производитель электрокаров сделал первые инвестиции в биткоин в размере 1,5 миллиарда долларов. Илон Маск также часто заявлял в твиттер, что он поддерживает топовые криптовалюты, а также некоторые другие монеты. К примеру, Dogecoin.

В середине января 2022 года Илон Маск заявил, что Tesla начала принимать Dogecoin как оплату некоторых товаров на сайте. Купить авто за эту монету не получится, но есть возможность приобрести мерч компании.

Tesla также на время принимала плату за свои товары в биткоинах, однако в мае компания изменила свое решение, поскольку майнинг этой монеты вредит окружающей среде. Несмотря на все, производитель электромобилей не отказывается от своей ставки на биткоин и другие цифровые монеты.

Мы верим в долговременный потенциал цифровых активов как инвестиций, так и как ликвидной альтернативы для наличных денег,

– говорится в заявлении Tesla.

Tesla потеряла из-за биткоина более 100 миллионов долларов / Фото Unsplash

Согласно годовому отчету Tesla для Комиссии по ценным бумагам и биржам США, компания Илона Маска в 2021 году потеряла 101 миллион долларов из-за обесценивания биткоина. В то же время, Tesla зафиксировала прибыль в размере 128 миллионов долларов от своих инвестиций в криптовалюту после продажи некоторых из этих активов в марте 2021 года. Актуальные данные относительно биткоина:

к моменту создания этого материала стоимость биткоина колеблется на уровне 43 755 долларов за монету;

за монету; максимально цифровая монета стоила около 69 тысяч долларов;

рыночная капитализация криптовалюты составляет 829,23 миллиарда долларов, согласно CoinDesk.

По состоянию на 8 февраля 2022 стоимость акций Tesla остановилась на уровне 907 долларов за каждую. Рыночная капитализация производителя электрокаров составляет 911,2 млрд долларов, информирует Yahoo!Finance.

В то же время Forbes оценивает капитал Илона Маска в 236 миллиардов долларов. По версии Bloomberg, основатель Tesla владеет состоянием в размере 235 миллиардов долларов. Илон Маск сохраняет за собой статус самого богатого человека мира.