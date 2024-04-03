Компания Илона Маска за день потеряла 30 миллиардов долларов из-за проблемы, которой не было годами

Tesla обнародовала финансовый отчет за первый квартал 2024 года. Рынок очень резко отреагировал на опубликованные данные, поскольку компания Илона Маска является публичной.

Одна из главных частей отчета – данные о первом большом падении продаж за четыре года. В результате акции компании существенно просели в цене.

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Новые потери Tesla на бирже

Речь идет о падении ценных бумаг Tesla на 5,2%. Рыночная капитализация производителя электрокаров уменьшилась на 30 миллиардов долларов за день. Тогда как с января 2024 года акции компании Илона Маска потеряли в цене 33%.

В феврале 2024 года Илону Маску удалось получить больший пакет акций Tesla. Поэтому, скандальный бизнесмен сумел усилить свой контроль и влияние в компании.

Продажи производителя электрокаров за первые три месяца текущего года просели на 8,5% в годовом исчислении. Напомним, что еще в начале года генеральный директор компании Tesla Илон Маск предупреждал инвесторов, что в 2024 году будут проблемы с продажами в 2024 году.

В компании Tesla заявили, что падение связано с подготовкой завода во Фримонте, остановкой завода в Берлине из-за поджога и конфликтом в Красном море. Кроме того, компания Илона Маска все больше чувствует усиление конкуренции в Китае, ведь местные компании постепенно набирают обороты.

На момент создания этого материала, акции Tesla торгуются на рынке с ценой на уровне 168,11 доллара за штуку. Стоимость компании на фондовом рынке составляет 535,5 миллиарда долларов, согласно данным Yahoo!Finance.