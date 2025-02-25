Tesla стремительно теряет один из крупнейших рынков в мире, а Илон Маск становится все "беднее"

Американская компания Tesla сталкивается с все большими проблемами в Европе. Тогда как конкуренты компании успешно развиваются в регионе.

Tesla теряет рынок Европы

За прошлый месяц продажи Tesla обвалились на 45% по всей Европе. В то же время конкуренты американской компании фиксируют существенный рост спроса на свои электромобили, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg

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О спаде спроса на Tesla свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей. Всего за январь компания Tesla зарегистрировала в Европе всего 9945 автомобилей. Для сравнения, годом ранее это был 18 161 электромобиль.

При этом общие продажи электромобилей в Европе выросли на 37%. В частности, спрос на такие автомобили существенно увеличился в Германии и Великобритании.

Показатели Tesla в Европе:

Интересно, что продажи компании Илона Маска обвалились до минимума с 2021 года, где зарегистрировали только 1277 новых автомобилей этой марки.

Тогда как в Великобритании Tesla впервые проиграла конкуренцию китайской компании BYD.

Значительный обвал Tesla зафиксировала и во Франции – 63%. Это худший показатель американского производителя электрокаров в стране с августа 2022 года.

В целом продажи Tesla за прошлый месяц упали почти на 8% на рынке электромобилей. При этом сектор вырос на 42% за аналогичный период.

Что происходит с акциями Tesla

Проблемы Tesla не ограничиваются только падением продаж в Европе. Акции компании также падают в цене. За сегодня ценные бумаги производителя электрокаров просели в цене на более 2% до 330,53 доллара за штуку. Рыночная капитализация компании составляет 1,04 триллиона долларов.

Интересно, что за месяц акции компании Илона Маска подешевели почти на 17%, по данным Google Финансы. С начала года ценные бумаги подешевели на 18,15%, а в годовом расчете – выросли более чем на 65%.

Илон Маск, который уже годами является самым богатым человеком в мире, также теряет деньги. С начала года он стал беднее на 52,2 миллиарда долларов. Последние его потери оценили в 5,20 миллиарда долларов, пишет Bloomberg.

На данный момент Маск владеет капиталом в размере 380 миллиардов долларов. В 2025 году состояние Маска опустилось ниже 400 миллиардов долларов.