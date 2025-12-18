Почему дорожают акции Tesla?

Рыночная стоимость компании выросла на 1,63 триллиона долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNBC.

Обратите внимание! При этом, состояние Илона Маска выросло до 684 миллиардов долларов.

Заметим, что в течение года акции Tesla менялись в цене так:

за первый квартал 2025 года акции Tesla опустились в цене на 36%;

впоследствии их цена восстановилась.

За год акции Tesla выросли в цене на 21%. Предыдущий ценовой рекорд был установлен в прошлом году, он составлял – 488,54 доллара.

Акции компании выросли на этой неделе после того, как генеральный директор Илон Маск, самый богатый человек в мире, заявил, что Tesla тестирует беспилотные автомобили в Остине, штат Техас, без пассажиров на борту, почти через шесть месяцев после запуска пилотной программы с безопасными водителями,

– отмечает издание.

По данным investing.com, сегодня цена акций Tesla несколько упала, по сравнению с 16 декабря. Их цена – 467,26 доллара.



Сколько стоят акции Tesla 18 декабря 2025 года / Скриншот с ресурса investing.com

Что важно знать о владельце Tesla Илоне Маске сейчас?

Сейчас чистый капитал Маска составляет почти 684 миллиарда долларов – он крупнейший в мире. Для понимания, это на 430 миллиардов долларов больше чем у соучредителя Google Ларри Пейджа (именно этот бизнесмен занимает 2 место в списке).

Именно Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием более 600 миллионов долларов. Бизнесмену удалось достичь такого уровня, благодаря росту оценки SpaceX до 800 миллиардов долларов.

Интересно! Рыночная стоимость Tesla сейчас седьмая в мире. Эта компания уступает только Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta, Broadcom.