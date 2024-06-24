В Балтийском море собрались российские суда, которые могут решить судьбу санкций от Британии

В Балтийском море обнаружили сразу несколько танкеров, которые входят в теневой флот России. Дальнейшее движение этих судов станет проверкой эффективности санкций Великобритании.

Сейчас речь идет о трех танкерах из теневого российского флота России, против которых Великобритания недавно ввела санкции. Два судна готовят к загрузке нефти в российских портах Приморск и Усть-Луга.

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Великобритания "охотится" на теневой флот России

Великобритания ввела новый пакет санкций против России 13 июня. В частности, страна G7 включила в список танкеры, которые используют для транспортировки химических веществ и нефтепродуктов

Кроме того, Великобритания первой попытается ограничить деятельность так называемого теневого флота России, который перевозит российскую нефть, а также работу московской страховой компании.

В Bloomberg отметили, что загрузка танкеров или его отсутствие продемонстрирует, насколько эффективны санкционные ограничения от Великобритании.

Дэвид Камерон о санкциях против России

Глава британского Министерства иностранных дел накануне саммита G7, который прошел в Италии, сообщил, что официальный Лондон активно сотрудничает с другими странами Европы о введении санкций против компаний России и лиц, которые помогают агрессору поддерживать полномасштабную войну против Украины.

Он отметил, что одна из главных целей для Британии – это теневой флот России. По его словам, за этими судами нужно "охотиться". Камерон также добавил, что "мы сделаем все возможное, чтобы остановить российскую военную машину и показать Путину бессмысленность его действий".