На рынке нефти для России в последние месяцы значительно ухудшилась ситуация. Все из-за ужесточения санкций со стороны США за нарушение ценового потолка. Это сильно ударило по важному инструменту агрессора.

Речь идет о теневом флоте России, с помощью которого продолжают перевозить нефть. Однако с 10 октября 2023 года примерно половина судов из этого флота перестали использовать для транспортировки черного золота.

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Санкции бьют по теневому флоту России

По данным Bloomberg, из 50 танкеров, попавших в санкционный список, около половины переслать использовать для транспортировки нефти. Все из-за санкций, которые ввели США. Вот, что стоит знать:

С 10 октября по 12 декабря 2023 года США внесли в санкционный список 8 судов;

20 декабря под новые санкционные ограничения попали сразу 24 танкера, из-за ограничений в отношении компании SUN Ship Management D, принадлежащей "Совкомфлоту";

Уже 18 января ввели санкции против компании Hennesea Holdings из Объединенных Арабских Эмиратов, поэтому ограничения коснулись 17 танкеров;

Последняя цель санкций – танкер "Совкомфлота" NS Leader, который совершил разворот у берегов Португалии.

Санкции США оказались достаточно эффективными. Всего 21 танкер не загружал нефть после попадания под действие санкций. Еще семь не доставляли грузы и до введения ограничений (они стоят пустые), а три, вполне вероятно, вскоре загрузят нефтью.

Проблемы не только с танкерами

С другой стороны, нефть довольно часто не доходит до покупателей. Это последствия как санкций, так и проблем с расчетами с Индией. В частности, поставки нефти под маркой Sokol в Индию по сути остановились. Дело в том, что Россия и Индия пытаются договориться о способах оплаты. Для понимания ситуации, российские продавцы не могут получить уплаченные за нефть рупии из-за ограничений в Индии, связанные с валютой.

За последние два 14 судов с нефтью Sokol, которые направлялись в Индию, либо легли на дрейф, либо стали на якорь возле Сингапура. Почти половина из этих танкеров развернулись, не добравшись до пункта назначения. Также результатом ужесточения санкций стало то, что греческие суда отказались от торговли нефтью из России.