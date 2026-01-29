ЕС предупредил "теневой флот": ответ будет решительный

Группа из 14 стран ЕС внесла предупреждение "теневому флоту" России в Балтийском и Северном морях. Танкеры, которые не соответствуют ряду требований, будут рассматриваться, как суда без национальной принадлежности.

О чем ЕС предупредил "теневой флот"?

ЕС указывает, что эти танкеры могут ходить только под флагом одного государства, сообщает Bloomberg.

К тому же эти суда должны:

иметь действительные документы по безопасности;

а также – действующее страхование.

Суда, не придерживаются этих требований, будут признаваться теми, которые не имеют национальной принадлежности. Именно такими определяются эти танкеры, согласно глобальному морскому договору.

Признавая танкеры такими, не имеющими государственной принадлежности, страны могут расширить свои возможности вмешательства против них. Это заявление в определенной степени формализует действия, принятые несколькими европейскими странами в течение последних недель, усиливая давление на суда, которые имеют решающее значение для экспорта российской нефти,

– отмечает издание.

Кроме этого, ЕС обвинил Россию во вмешательство в работу спутниковых систем позиционирования и навигации. Такие действия Кремля ставят под угрозу международное судоходство.

К тому же указанные европейские страны считают необходимым разработать альтернативные наземные системы радионавигации. Эти нововведения должны обеспечить резервный вариант в случае нарушения работы спутниковых систем, сообщается в заявлении Министерства обороны Великобритании.

14 стран, включая Швецию, Францию, Германию и Великобританию, расположены вдоль водных путей, которые являются единственными выходами для основных центров экспорта сырой нефти на западе России,

– указывает издание.

Нужно понимать, что танкеры, которые перевозят нефть марки Urals из Приморска и Усть-Луги, должны пройти через Балтийское и Северное моря. И только тогда они смогут войти в Атлантический океан.

Что еще важно знать о "теневом флоте"?

Сейчас "теневым флотом" называют группу из примерно 1 500 судов. Они перевозят российскую, иранскую и венесуэльскую подсанкционную нефть.

Эти танкеры преимущественно старые, кроме этого они используют не свои флаги. К тому же такие суда имеют проблемы с документацией, в частности, у них чаще всего непрозрачная регистрация.

Интересно! В основном подсанкционная российская нефть перевозится именно в Китай и Индию.