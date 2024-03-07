Сингапур обвиняют в "недружественном поведении" из-за Тейлор Свифт: почему другие страны возмущены

Тейлор Свифт – это одна из самых известных певиц современности в США и мире, ставшая настоящим феноменом индустрии. Более того, за право проводить ее концерты страны и города ведут ожесточенную борьбу. Это и привело к скандалу.

Страны региона обвиняют Сингапур, который заключил с организаторами концертов Тейлор Свифт в рамках тура “The Eras” эксклюзивное соглашение, в "недружественном поведении". Дело в том, что певица не выступала ни в одной другой стране Юго-Восточной Азии.

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Сингапур попал в скандал из-за Тейлор Свифт

Свое возмущение этой ситуацией выразили представители власти в Таиланде и Филиппинах. В частности, премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин заявил, что Сингапур заплатил американской певице около 3 миллионов долларов за каждый концерт, который она сыграла в стране. Как сообщают, речь идет о 6 концертах.

Тогда как член Палаты представителей Филиппин Джои Сальседа заявил, что соглашение Сингапура с организаторами – это "поступок, который хорошие соседи не сделали бы".

Премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун также прокомментировал заявления чиновников из соседних стран и выделил несколько моментов, которые касаются сделки с Тейлор Свифт:

Он подтвердил, что агентства договорились с певицей о том, чтобы Сингапур стал ее единственной остановкой в Юго-Восточной Азии;

Политик добавил, что звезде предложили определенные стимулы и способствовали заключению соглашения между сторонами.

По его словам, эта сделка оказалась очень успешной. Кроме того, Ли Сяньлун настоял, что не видит в этом ничего недружественного.

Почему Тейлор Свифт важна для целых стран

, что в 2023 году Тейлор Свифт стала миллиардершей . Интересной, что этого статуса звезда достигла именно благодаря своей музыке. В частности, немалую роль сыграл ее текущий тур.

Дело в том, что приезд певицы в страну и города прямо связан с притоком средств в экономику. Например, речь идет о росте спроса на бронирование жилья и билетов к месту проведения концертов.

По оценкам экспертов, 70% посетителей прилетают из других стран, чтобы посетить мероприятие и потратят ориентировочно 370 миллионов долларов. В целом тур певицы может принести ВВП Сингапура до 10%.