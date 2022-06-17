Тактика 2014 года – в НБУ рассказали о ситуации с гривной на оккупированных территориях

К сожалению, по состоянию на сегодняшний день Россия временно оккупировала часть украинской территории. Оккупанты также пытаются активно вести в обращение российский рубль в этих регионах. Больше о ситуации рассказала первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

Во временно оккупированных регионах россияне не просто пытаются ввести в обращение рубль, но и ограничивают использование национальной валюты Украины – гривны.

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Какая ситуация с гривной на временно оккупированных территориях

Екатерина Рожкова заявила, что это тактика в 2014 году. По ее словам, государство-агрессор прилагает усилия, чтобы вытеснить украинскую гривну использует различные механизмы. В частности, речь идет о:

запрет использовать гривну у магазина,

принуждают конвертировать украинскую валюту в рубли.

Первая заместитель главы НБУ подчеркнула, что действия оккупантов на 100% незаконны и противоречат всем международным конвенциям. В качестве примера она вспомнила о следующей норме: если на временно оккупированной территории обеспечивается оборот валюты этой территории, то есть украинской гривны, то другое государство не имеет права вводить свою валюту.

Попытки ввести рубль на территории Украины – это преступление, совершаемое сегодня центральным банком России,

– подчеркнула Екатерина Рожкова.

Рожкова добавила, что украинская сторона сообщает об этих нарушениях представителям международных финансовых организаций.

Главный месседж Нацбанка

По словам первого заместителя главы НБУ, они призывают украинские банки как можно дольше продолжать свою работу в регионах, временно контролирующих враг, а также пытающихся помогать им с этим процессом.

Прежде всего, речь идет о необходимости предоставления украинским гражданам услуг в банковском секторе. Ключевые цели – создать условия для людей рассчитываться гривнами и не были вынуждены переходить на рубли в связи с отсутствием денег и способности покупать продукты и необходимые вещи.

Главная ссылка НБУ – необходимо работать во временно оккупированных регионах и предоставлять услуги клиентам, пока для работников и клиентов банков нет прямой угрозы жизни и здоровью.

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