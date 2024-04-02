Новый рекорд биткоина

Курс биткоина завершил седьмой месяц подряд с положительной динамикой. Согласно данным Investing, стоимость самой известной криптовалюты в мире в марте выросла на 16,8%. Такой результат зафиксировали впервые в истории.

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К тому же в ночь на 1 апреля биткоин даже подорожал до 71 444 доллара за монету. Уже утром курс цифровой монеты просел до 69 002 долларов за штуку. В общем новый исторический максимум для биткоина составляет почти 74 тысячи долларов. Этот рекорд зафиксировали в марте 2024 года.

В течение первого месяца весны фиксировали такие изменения, связанные с биткоином:

После достижения нового максимума курс монеты просел до 61 тысячи долларов за несколько торговых сессий подряд;

В конце марта биткоин снова подорожал до уровня в 70 тысяч долларов за монету.

На момент создания этого материала, курс биткоина колеблется на уровне 65 885 долларов за монету. Рыночная капитализация криптовалюты составляет 1,29 триллиона долларов, согласно данным Yahoo!Finance.

Мнения экспертов относительно биткоина

Эксперты из аналитической платформы Santiment заявили, что подорожанию биткоина существенно способствовала активность крупных игроков на рынке. Мол, они активировали режим "покупка" на фоне падения цены биткоина после достижения пиковых значений.

Кроме того, глава крупнейшей в мире инвестиционной компании BlackRock Ларри Финк достаточно позитивно оценивает долгосрочные перспективы биткоина. В частности, он считает, что рынок криптовалют на пути к большей ликвидности и прозрачности.