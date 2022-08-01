Геополитическая эпопея вокруг Тайваня: что происходит с местной валютой

В последние дни Тайвань находился в центре внимания мира на фоне новой волны напряженности между Китаем и США. Как это влияет на валюту Тайваня – читайте дальше.

Тайваньский доллар пересек психологическую границу на уровне 30 за доллар США впервые с июня 2022 года. Это произошло на фоне двойного удара – геополитического напряжения и замедления темпов экономического роста.

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Ослабление тайваньского доллара

Тайваньский доллар упал, по меньшей мере, на 0,2% до 30,009 за доллар США. Дело в том, что мир наблюдает за возможным развитием событий при условии визита главы Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров. В то же время, согласно последним данным, производственная активность была самой слабой с мая 2020 года.

Индекс доллара США начал эту неделю и последний месяц лета с незначительного падения . В общем, этот показатель колеблется на уровне близком к своему годовому максимуму, однако в течение последних дней демонстрирует негативную динамику.

По мнению эксперта в сфере азиатских исследований в Australia and New Zealand Banking Group, в связи с визитом Пелоси в Азию курс тайваньского доллара может быть связан с определенными политическими рисками. Вполне возможно, это основная причина, по которой тайваньский доллар показал худшую динамику в регионе, даже несмотря на то, что доллар ослаб.

Спикер Палаты представителей США заявила, что она не будет посещать Тайвань. Взамен политик же посетит ряд стран Азии:

Японию,

Южную Корею,

Малайзию.

В частности, 1 августа она уже прибыла в Сингапур, пишет Nikkei Asia. Однако все еще циркулируют предположения, что Пелоси все же посетит Тайвань на этой неделе, рискуя получить жесткий ответ со стороны Китая, который считает этот остров своей территорией. Кроме того, Китай предупредил официальный Вашингтон о серьезных последствиях в случае визита Пелоси в Тайвань.

Более слабая динамика тайваньского доллара изображает повышенный геополитический риск, а не фундаментальные показатели. К сожалению, подобные настроения, кажется, самореализуются, поскольку отток капитала оказывает давление на местную валюту.

– заявил стратег по OCBC Bank.

На момент создания этого материала, курс тайваньского доллара к нацвалюте США остановился на уровне 29,92 за доллар США, согласно данным "Минфина".

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