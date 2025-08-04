Премьер-министр Юлия Свириденко поручила проверить факты, изложенные в журналистских расследованиях, о главе Энергетической таможни Анатолия Комара. А также безотлагательно доложить ей о результатах и принятых мерах.

Такое заявление чиновница сделала в своих соцсетях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Юлию Свириденко.

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Что заявила Свириденко о расследовании в отношении главы Энерготаможни?

В феврале 2022 года Энергетическую таможню – подразделение Государственной таможенной службы, которое осуществляет оформление всех подакцизных энергоносителей, пересекающих украинскую границу – возглавил Анатолий Комар.

Журналисты исследовали роскошный стиль жизни чиновника и выяснили, что его семья построила имение стоимостью 70 миллионов гривен в элитном пригороде Киева. Недвижимость площадью почти 500 квадратных метров на берегу озера оформили на 69-летнего тестя Анатолия Комара.

Кроме того, дочь таможенника получает платное образование за рубежом – в Королевском колледже в Лондоне. На журналистское расследование отреагировала премьер-министр.

Поручила Министерству финансов вместе с Государственной таможенной службой, с привлечением НАПК и правоохранительных органов, проверить факты, изложенные в том числе в журналистских расследованиях о главе Энергетической таможни Украины Анатолия Комара, и безотлагательно доложить о результатах и принятых мерах,

– заявила Свириденко.

Отметим, что сам Комар в комментарии "Схемам" сказал, что дом якобы возвели не для него, а обучение дочери оплачивает ее неназванный крестный отец. Однако мужчина отказался ответить на подробные вопросы редакции о происхождении денег на элитное имущество в семье, заявив, что они "не касаются его профессиональной деятельности".