Украинцам могут отменить субсидии: кому грозит потеря помощи

Существуют обстоятельства, о которых человек, который получит субсидии, должен информировать Пенсионный фонд. Для информирования человек имеет определенный "дедлайн".

О каких изменениях следует сообщать ПФУ, чтобы не потерять субсидию?

Это 30 дней с момента возникновения обстоятельств, которые влияют на назначение помощи, отмечают в Постановлении Кабмина.

К таким обстоятельствам относятся:

изменения в составе зарегистрированных в жилом помещении членов домохозяйства, их социального статуса, или в составе семьи члена домохозяйства;

изменения перечня получаемых коммунальных услуг или условий их предоставления;

изменения управляющего, исполнителя коммунальных услуг, создания объединения;

осуществление единовременной покупки на сумму более 100 тысяч гривен, а также приобретение или приобретение права собственности на недвижимое имущество, стоимость которого превышает 100 тысяч гривен;

покупка, в частности в кредит, генерирующих установок на сумму, превышающую 150 тысяч гривен;

приобретение права собственности на транспортные средства (кроме мопеда и прицепа), жилья в городе или в поселках городского типа;

осуществление операций по покупке безналичной и/или наличной иностранной валюты, банковских металлов на общую сумму, превышающую 50 тысяч гривен;

человек, которому назначена жилищная субсидия, или член его семьи, получил единовременно доход в сумме, превышающей 25-кратный размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц;

открытие депозитного банковского счета (счетов) на общую сумму, превышающую 100 тысяч гривен, или приобретение облигации внутреннего государственного займа на общую сумму, превышающую 100 тысяч гривен;

наступления условий, при которых теряется право на получение субсидии на сверхурочную площадь жилья;

пребывание за границей лица из состава домохозяйства или члена семьи из состава домохозяйства более 60 дней;

осуществление нормативно-правового или распорядительного акта платы за ЖКУ, расходы на управление многоквартирным домом, расходы на коммунальные услуги или расходы на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива третьим лицом за его счет или исполнительным органом путем средств местного бюджета;

предоставление кем-либо из состава домохозяйства или членом семьи лица из состава домохозяйства в аренду квартиры или дома ВПЛ и получение субсидии на оплату стоимости арендованной квартиры (дома).

Важно! Те домохозяйства, которые имели обязанность сообщить об этих фактах, но не выполнили это условие, теряют выплату жилищной субсидии.

В случае наступления указанных условий подаются новые заявление и декларация. Об этом сообщили в Пенсионном фонде страны.

Алгоритм подачи заявления онлайн такой:

следует авторизоваться с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи); в разделе "Коммуникации с ПФУ" нужно нажать на пункт "Заявление на жилищную субсидию или льготу"; далее нужно выбрать "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии"; следующий пункт – заполнить необходимые атрибуты заявления и загрузить отсканированные документы: паспорт, РНОКПП и тому подобное.

Обратите внимание! Далее необходимо проверить внесенные данные, сформировать заявление, подписать КЭП и нажать "Отправить в ПФУ".

Что еще следует знать о субсидиях в 2026 году?