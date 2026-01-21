Украинцам могут отменить субсидии: кому грозит потеря помощи
- Получатели субсидий должны уведомить Пенсионный фонд об изменениях, влияющих на жилищную субсидию, в течение 30 дней.
- К важным обстоятельствам относятся изменения в составе домохозяйства, покупки на сумму более 100 тысяч гривен, открытие депозита более 100 тысяч гривен, и пребывание за границей более 60 дней и тому подобное.
Существуют обстоятельства, о которых человек, который получит субсидии, должен информировать Пенсионный фонд. Для информирования человек имеет определенный "дедлайн".
О каких изменениях следует сообщать ПФУ, чтобы не потерять субсидию?
Это 30 дней с момента возникновения обстоятельств, которые влияют на назначение помощи, отмечают в Постановлении Кабмина.
К таким обстоятельствам относятся:
- изменения в составе зарегистрированных в жилом помещении членов домохозяйства, их социального статуса, или в составе семьи члена домохозяйства;
- изменения перечня получаемых коммунальных услуг или условий их предоставления;
- изменения управляющего, исполнителя коммунальных услуг, создания объединения;
- осуществление единовременной покупки на сумму более 100 тысяч гривен, а также приобретение или приобретение права собственности на недвижимое имущество, стоимость которого превышает 100 тысяч гривен;
- покупка, в частности в кредит, генерирующих установок на сумму, превышающую 150 тысяч гривен;
- приобретение права собственности на транспортные средства (кроме мопеда и прицепа), жилья в городе или в поселках городского типа;
- осуществление операций по покупке безналичной и/или наличной иностранной валюты, банковских металлов на общую сумму, превышающую 50 тысяч гривен;
- человек, которому назначена жилищная субсидия, или член его семьи, получил единовременно доход в сумме, превышающей 25-кратный размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц;
- открытие депозитного банковского счета (счетов) на общую сумму, превышающую 100 тысяч гривен, или приобретение облигации внутреннего государственного займа на общую сумму, превышающую 100 тысяч гривен;
- наступления условий, при которых теряется право на получение субсидии на сверхурочную площадь жилья;
- пребывание за границей лица из состава домохозяйства или члена семьи из состава домохозяйства более 60 дней;
- осуществление нормативно-правового или распорядительного акта платы за ЖКУ, расходы на управление многоквартирным домом, расходы на коммунальные услуги или расходы на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива третьим лицом за его счет или исполнительным органом путем средств местного бюджета;
- предоставление кем-либо из состава домохозяйства или членом семьи лица из состава домохозяйства в аренду квартиры или дома ВПЛ и получение субсидии на оплату стоимости арендованной квартиры (дома).
Важно! Те домохозяйства, которые имели обязанность сообщить об этих фактах, но не выполнили это условие, теряют выплату жилищной субсидии.
В случае наступления указанных условий подаются новые заявление и декларация. Об этом сообщили в Пенсионном фонде страны.
Алгоритм подачи заявления онлайн такой:
- следует авторизоваться с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи);
- в разделе "Коммуникации с ПФУ" нужно нажать на пункт "Заявление на жилищную субсидию или льготу";
- далее нужно выбрать "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии";
- следующий пункт – заполнить необходимые атрибуты заявления и загрузить отсканированные документы: паспорт, РНОКПП и тому подобное.
Обратите внимание! Далее необходимо проверить внесенные данные, сформировать заявление, подписать КЭП и нажать "Отправить в ПФУ".
Что еще следует знать о субсидиях в 2026 году?
- В текущем году субсидии на оплату коммунальных услуг получат не все. Помощь для оплаты коммуналки получат только те семьи, где расходы превышают 20% дохода.
- В то же время не все домохозяйства смогут оформить субсидии. Помощь недоступна тем, кто имеет задолженность за коммунальные услуги более трех месяцев и сумму в размере 680 гривен.