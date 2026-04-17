Экономия благодаря студенческому: какие на самом деле скидки дает этот билет

Украинские студенты получают свой студенческий билет в начале обучения. Этот документ является не только удостоверением, он также предоставляет ряд важных преимуществ.

Как сэкономить, благодаря студенческому?

Благодаря студенческому можно сэкономить. В частности, на передвижении в транспорте, сообщает "Гаразд".

Сейчас студенты дневной формы имеют право на скидку 50% на проезд в общественном транспорте. Речь идет, в частности, о:

автобусах;

троллейбусах;

трамваях;

метро.

Важно! Речь идет именно о коммунальном транспорте.

Также украинские студенты могут ощутимо сэкономить при передвижении по железной дороге по территории Украины. В частности, сейчас скидка 50% действует:

на билеты в общие и плацкартные вагоны;

вагоны 2 – 3 классов;

междугородние и пригородные поезда, сообщает Укрзализныця.

Обратите внимание! Эти скидки действуют именно в течение учебного года.

На чем еще могут сэкономить студенты, благодаря студенческому?

Благодаря студенческому можно получить скидки в большинстве культурных и развлекательных заведений. Например, в театрах, музеях, кинотеатрах, галереях и так далее. Как именно действуют скидки в этом случае, нужно узнавать в конкретно взятом учреждении.

Кроме этого, значительные скидки студентам обычно предоставляют стриминговые платформы. В частности YouTube. Для сравнения, премиум индивидуальный сейчас там стоит 99 гривен месяц (это пакет для одного пользователя). А вот студенческий обойдется всего – 59 гривен в месяц.

Также есть заведения, где студенческий дает скидку на определенную еду и напитки. К тому же есть спортклубы, где также предусмотрены специальные предложения для студентов.

Важно! Чтобы подтвердить свое право на скидку, студенту нужно иметь при себе студенческий. Вместо физического документа, можно использовать онлайн-версию в приложении Дия.