Где Америка берет нефть
4 марта президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импортные товары из Канады, Мексики и Китая. При этом именно из Канады и Мексики американцы импортируют больше всего нефти, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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В 2024 году США импортировали из Канады 4,068 миллиона баррелей нефти в день. Напомним, что и США, и Канада входят в рейтинг стран, которые добывают больше всего нефти в мире. В частности, США уже 6 лет удерживают за собой статус лидера, тогда как Канада входит в первую десятку.
Из Мексики за прошлый год США импортировали 465 тысяч баррелей нефти в день. Кроме того, нефть в США экспортируют такие страны:
- Саудовская Аравия – 273 тысячи баррелей нефти в день;
- Венесуэла – 228 тысяч баррелей нефти в день;
- Бразилия – 218 тысяч баррелей в день;
- Колумбия – 213 тысяч баррелей в день;
- Ирак – 198 тысяч баррелей нефти в день;
- Гайана – 176 тысяч баррелей нефти в день;
- Нигерия – 154 тысяч баррелей нефти в день;
- Эквадор – 122 тысячи баррелей нефти в день.
Напомним, что американская нефть за последнюю неделю существенно обвалилась в цене. Цена нефти WTI за этот период упала до самого низкого уровня с середины октября 2024 года.