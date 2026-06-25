Какой стаж не учитывает ПФУ в 2026 году

Продолжительность стажа влияет на размер пенсии. Кроме того, именно от этого показателя зависит, когда человек сможет официально выйти на заслуженный отдых.

Какой стаж не засчитывается в общий стаж?

Не весь период работы может быть зачтен в общий стаж, сообщает ПФУ.

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С начала 2004 года в Украине существует понятие страхового стажа. Он засчитывается следующим образом:

зачисляются периоды, за которые уплачен ЕСВ;

но эти взносы не могут быть меньше минимального значения.

Напомним! В настоящее время минимальный размер ЕСВ составляет 22% от минимальной заработной платы. То есть, по состоянию на 2026 год – 1 902,34 гривны в месяц

Если человек работал неофициально, это время работы не засчитывается в общий стаж. То есть такие годы не повлияют на начисление пенсии.

К тому же трудовой стаж был приравнен к страховому. Соответственно, годы, накопленные до 2004 года, не теряются и учитываются при расчете пенсии.

Напомним, для выхода на пенсию человек должен накопить минимальный стаж. По состоянию на 2026 год для 60 лет минимальное требование составляет 33 года страхового стажа, для 63 лет – 23 года стажа, для 65 лет – 15 лет.