Цены на золото начали падать: в чем причина

Мировые цены на золото начали снижаться, однако по итогам недели они все же сохранили умеренный рост. С начала года цена на золото выросла более чем на 25%.

Какие цены на золото?

В пятницу, 25 июля, стоимость золота в слитках опустилась до примерно 3 358 долларов за унцию. Рост доходности казначейских облигаций оказывал давление на золото, которое не приносит процентов, а ставки на снижение ключевой ставки ФРС были умеренно снижены, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Что происходит с ценами на золото?

Курс доллара укрепился после заявления президента США Дональда Трампа о том, что увольнение главы ФРС Джерома Пауэлла не является необходимым. Это несколько снизило беспокойство о независимости центрального банка.

Важно! Рост доллара делает золото дороже для покупателей, которые используют другие валюты.

На фоне геополитической напряженности, вызванной агрессивной торговой политикой Трампа, войной в Украине и конфликтами на Ближнем Востоке, с начала года цена на золото выросла более чем на 25%.

Однако в последние месяцы драгоценный металл торгуется в узком диапазоне, а инвесторы стали активнее переходить к рисковым активам, чему способствовал прогресс в торговых переговорах с США.