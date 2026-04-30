Цены на нефть будут расти, если не сделать это: Трамп обратился к миру
- Трамп призвал к созданию международной коалиции для восстановления свободы судоходства в Ормузском проливе, чтобы снизить цены на нефть.
- Цены на нефть марки Brent выросли вдвое с начала года.
Трамп призвал другие страны сформировать международную коалицию. Она необходима для восстановления свободы судоходства в Ормузском проливе. По мнению США, это поможет снизить цены на нефть.
Почему США призывают другие страны освободить Ормузский пролив?
США и Иран пока наткнулись на "тупик" в переговорах, сообщает Reuters.
Это стало причиной того, что цены на нефть достигли самого высокого уровня за 4 года. Такая ситуация, в том числе, является следствием перекрытия Ормузского пролива.
Напомним, Ормуз закрыт, начиная с конца февраля. То есть, начала войны на Ближнем Востоке. А этот путь чрезвычайно важен для поставок энергоносителей. Для понимания, ранее через Ормузский пролив проходили пятая часть мировых нефти и СПГ.
Важно! Попытки открытия Ормузского пролива уже были. Но этот путь довольно быстро начинали снова блокировать.
Сейчас Ормуз заблокирован как Ираном, так и США. Нюанс в том, что американские силы блокируют именно иранские порты, а не пролив в целом.
Почему сейчас растут цены на нефть?
Сейчас цены на нефть выросли из-за новых действий Трампа. Как известно, американский президент заслушал доклад о возможных новых ударах по иранской территории и обратился с угрозами к Тегерану. То есть, вырос риск, что США могут атаковать Иран с новой силой.
Они не знают, как подписать соглашение о неядерной программе. Им лучше скорее поумнеть!
Иран, в свою очередь, обещает блокировать Ормуз, пока ему угрожает опасность. К тому же Тегеран стремится в будущем:
- получить репарации;
- частично контролировать Ормуз на постоянной основе.
Как изменились цены на Brent?
С начала года нефть марки Brent выросла в цене более чем в 2 раза. Сегодня она достигла рекордного уровня, начиная с марта 2022 года. Сейчас баррель стоит – 110,24 доллара, сообщает Trading Economics.
Рост цен на нефть повлияет на стоимость топлива в мире. К тому же такое увеличение повысит уровень инфляции.
Что известно о переговорах между Ираном и США?
Пакистанский источник 28 апреля заявил о том, что Вашингтон и Тегеран обменивались угрозами. Это происходило публично. Сейчас именно Пакистан выступает 3 стороной, которая должна помочь быстрее прекратить конфликт на Ближнем Востоке.
Переговоры между США и Ираном отложены. Вашингтон отверг предыдущее иранское предложение и предоставил свое. А Тегеран пообещал подумать.