Нефть дешевеет: что происходит в нефтяной отрасли сейчас

Нефтяной рынок претерпел значительное потрясение в начале этой недели. В первую очередь из-за природных катаклизмов.

Почему снижаются цены на нефть

Уменьшается стоимость эталонных марок нефти. Как считают трейдеры, это произошло в результате прохождения урагана "Берил" в понедельник.

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Вследствие этого, некоторые НПЗ приостановили свою работу. Сейчас, они запускаются снова. К тому же остановилось движение по Хьюстонскому судоходному каналу.

Также на нефтяной рынок значительно повлияло вероятное уменьшение спроса и неофициальные данные о резервах нефти в США.

На сколько упали цены

На лондонской бирже ICE Futures котировки сентябрьских фьючерсов на сорт Brent снизилось на 0,32% или 0,27 доллара. Тогда этот показатель достиг 84,39 доллара за баррель. Во вторник это значение снизилось на 1,3% до 84,66 доллара за баррель. Такой минимум был достигнут впервые с 17 июня.

А вот на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) фьючерсы на нефть WTI на август во время электронных торгов потеряли 0,25% – то есть 0,2 доллара. В этот момент указанный показатель составлял 81,21 доллара за баррель. Во время предыдущих торгов эти контракты упали в цене на 1,1%, тогда они стоили 81,41 доллара за баррель.