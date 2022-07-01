Биткойн опустился ниже 20 тысяч: стоимость топовых криптовалют 1 июля

За последние годы криптовалюты стали важной частью современного финансового мира. На этом рынке уже ряд цифровых монет, на которые обращают внимание все и внимательно следят за любыми изменениями. Сколько стоят ключевые криптовалюты – читайте дальше.

По состоянию на 1 июля 2022 года, общая стоимость рынка криптовалюты колеблется на уровне 872,74 миллиарда долларов, согласно данным CoinMarketCap. За день этот показатель вырос на 1,85%.

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Курс криптовалют на 1 июля

Самая известная цифровая монета – биткойн – сейчас стоит примерно 19 420 долларов. В то время, как рыночная капитализация криптомонеты колеблется на уровне 370,52 миллиарда долларов. Максимально биткойн стоил почти 69 тысяч долларов за монету, сообщает CoinDesk.

Относительно второй по популярности цифровой монеты Ethereum, ее стоимость остановилась на уровне 1062 доллара за штуку, а рыночная капитализация – 126,30 миллиарда долларов. Пиковая цена монеты равнялась 4 865 долларов США.

На сегодняшний день на рынке криптовалют весомое место занимают и другие цифровые монеты. Актуальные данные по их курсам, согласно CoinDesk :

Dogecoin – 0,065273 доллара за монету, рыночная капитализация – 8,80 миллиарда долларов;

за монету, рыночная капитализация – долларов; Cardano – 0,454414 доллара за монету, рыночная капитализация – 15,18 миллиарда долларов;

за монету, рыночная капитализация – долларов; Solana – 32,93 доллара за монету, рыночная капитализация – 17,16 миллиарда долларов.

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